قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الطماطم أو مشكلات محصول البطيخ يخلق حالة من القلق لدى المواطنين والمزارعين، مضيفًا: «السوشيال ميديا بتكبر الأمور وبتعمل أزمة من لا أزمة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الطماطم من السلع التي تشهد تفاوتًا سريعًا في الأسعار، واصفًا إياها بـ«السلعة المجنونة»، نظرًا لتغير أسعارها خلال فترات قصيرة.

- انخفاض متوقع في أسعار الطماطم

وأوضح جاد أن الطماطم تُزرع في مصر عبر 4 عروات زراعية على مدار العام، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة أثرا مؤقتًا على بعض الزراعات.

وأكد أن ارتفاع الأسعار الحالي مرتبط بعوامل مؤقتة، من بينها قرب حلول عيد الأضحى وزيادة الطلب، موضحًا أن العروة الجديدة ستبدأ في النزول قريبًا.

وتوقع المتحدث باسم وزارة الزراعة انخفاض أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، قائلًا إن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع، وستواصل الانخفاض مع زيادة المعروض في الأسواق.

- لا أزمة في محصول البطيخ

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن محصول البطيخ، قال جاد إن الشائعات انتشرت بعد تداول فيديو لعدد من مزارعي البطيخ في محافظة كفر الشيخ يشكون من فساد المحصول.

وأضاف أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه لجنة مختصة لمعاينة الشكاوى على أرض الواقع، وتبين أن المشكلة محدودة في 7.5 فدان فقط من إجمالي 3500 فدان بالمنطقة.

وأوضح أن اللجنة أثبتت أن سبب المشكلة يرجع إلى ممارسات زراعية خاطئة من المزارع المسؤول عن هذه المساحة، مؤكدًا أنه تم توجيهه لتعديل هذه الممارسات.

وشدد على عدم وجود أزمة أو وباء في المنطقة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الوزير وجّه أيضًا لجنة عليا تابعة لمركز البحوث الزراعية لمتابعة الموقف، وانتهت إلى استقرار الأوضاع تمامًا.

- استعدادات لعيد الأضحى

وتطرق جاد إلى استعدادات وزارة الزراعة لعيد الأضحى، موضحًا أن القطاع البيطري بالوزارة يعمل حاليًا على مراقبة المجازر ومحلات الجزارة، حفاظًا على جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت لحومًا بأسعار مخفضة من العجول الحية، بينها الأبقار والخراف، بأسعار تتراوح بين 280 و370 جنيهًا.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق سيارات متنقلة وإقامة شوادر في مختلف المحافظات لتوفير اللحوم للمواطنين قبل العيد، مؤكدًا: «الإتاحة موجودة قبل العيد، ومفيش أزمة في اللحوم».