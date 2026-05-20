الوادي الجديد: إجراءات عاجلة لدعم الكهرباء بالفرافرة لمواجهة الموجة الحارة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في ضوء الشكاوى المتداولة بشأن انقطاع خدمات الكهرباء بعدد من مناطق مركز الفرافرة، توضح المحافظة ما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الموجة الحارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليًا، وما ترتب عليها من ضغط متزايد على الشبكة الكهربائية، ما استدعى فصل وتبريد وحدات التوليد الثابتة والمتنقلة بمحطة توليد الفرافرة.

وأوضحت المحافظة في بيانها أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية مع دخول فصل الصيف من خلال إجراء عمرة وصيانة للوحدة التوليدية الثابتة رقم (4) بمجمع توليد الفرافرة، والبالغ قدرتها 4 ميجاوات، مع وصول قطعة الغيار المستوردة اللازمة، والجاري نقلها إلى الموقع لاستكمال الأعمال، والمقرر دخولها الخدمة فعليًا منتصف الشهر القادم، لتضيف قدرة توليدية تتراوح بين 2 إلى 2.5 ميجاوات. إلا أنه مع تعرض البلاد لموجة ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة قبل وصول الوحدة، ألزم ذلك الجهات المعنية بضرورة الفصل الاحترازي للوحدات بالتناوب، والتنسيق الفوري مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، للدفع بوحدتين متنقلتين لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ك.ف.أ لكل منهما، وربطهما بشبكة كهرباء مدينة الفرافرة بهدف تأمين التغذية الكهربائية بالمدينة والقرى خلال الفترة الحالية، لحين استقرار الأحوال الجوية.

ومن جانبها، شددت إيناس مجدي محافظ الوادي الجديد، على التنسيق الكامل بين قطاع الكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، للإعلان المسبق للأهالي عن أي أعمال صيانة أو فصل اضطراري للتيار الكهربائي، وذلك للتخفيف عن المواطنين والحد من الأعباء المترتبة على ذلك.

وأكدت استمرار المتابعة على مدار الساعة، ودراسة كافة المقترحات والحلول الجذرية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة.





