الإمارات: مسيرة أصابت منطقة قرب محطة براكة النووية أطلقت من العراق

ذكرت الإمارات اليوم الأربعاء أن ست طائرات مسيرة أُطلقت عليها من العراق خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما في ذلك طائرة تسببت في اندلاع حريق ​في محطة للطاقة النووية يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها اعترضت جميع ‌الطائرات المسيرة باستثناء واحدة. وأضافت أن ثلاث طائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المسيرة التي اخترقت دفاعات الإمارات أصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة.



وبعد ​ذلك الهجوم بالطائرة المسيرة، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات إن المحطة لا ​تزال آمنة وإنه لم تتسرب أي مواد مشعة جراء الهجوم.

وذكر مسؤولون إماراتيون أن ⁠الإمارات لها الحق الكامل في الرد على هذه "الإعتداءات الإرهابية".

وتوجد في العراق جماعات مسلحة قوية مدعومة من ​إيران تبنت هجمات ضد "قواعد العدو في العراق والمنطقة" خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت لاحق في ​مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال مندوب الإمارات لدى المنظمة الدولية محمد أبو شهاب في اجتماع لمجلس الأمن لبحث الهجوم على محطة براكة، إنه ليس واقعة منعزلة.

ولم يحدد الجهة التي شنت الهجوم، لكنه قال إنه وقع "في سياق إقليمي ​أوسع، حيث دفعت الهجمات المستمرة عبر الحدود من قبل دولة واحدة ووكلائها المنطقة نحو تصعيد متزايد ​ومواجهة خطيرة".



وانتقدت روسيا والصين، اللتان دعمتا إيران طويلا، الهجوم في مجلس الأمن، إذ عبر المندوب الصيني عن "قلقه البالغ"، وقال ‌مندوب ⁠روسيا لدى الأمم المتحدة إن شن ضربات على المنشآت النووية السلمية في أي بلد "غير مقبول على الإطلاق".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي خلال الاجتماع إن الهجوم هدد السلامة النووية لدولة الإمارات وأثار قلقا شديدا في أنحاء الخليج.

وأضاف "في حالة وقوع هجوم على محطة براكة ​للطاقة النووية، فإن تعرضها ​لضربة مباشرة قد يؤدي ⁠إلى انبعاث كميات كبيرة جدا من الإشعاع في البيئة".

وتابع "قد تؤدي ضربة تعطل خطوط إمداد الطاقة الكهربائية للمحطة إلى زيادة احتمال انصهار قلوب المفاعلات، مما ​قد يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الإشعاع".

وتراجعت الأعمال القتالية في الصراع ​الإيراني إلى حد بعيد منذ ⁠دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل نيسان، لكن تم إطلاق طائرات مسيرة من العراق باتجاه دول الخليج، بما في ذلك السعودية والكويت.



وقالت السعودية يوم الأحد إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة قادمة من المجال الجوي ⁠العراقي، ​وإنها ستتخذ أي إجراءات ضرورية ردا على محاولات انتهاك سيادتها ​وأمنها.

وذكر العراق أن دفاعاته الجوية لم تكتشف أي طائرات مسيرة تم إطلاقها من مجاله الجوي.