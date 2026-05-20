بوتين: نعمل مع الصين لتشكيل نظام عالمي يعتمد على التوازن والتنوع واحترام سيادة الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تعمل مع الصين على تشكيل نظام عالمي يعتمد على التوازن والتنوع واحترام سيادة الدول.

وقال بوتين، في كلمة خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين -:"إننا نسعى إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارًا، وفي الأوضاع الصعبة في الساحة الدولية أصبح التواصل بين البلدين ضروري جدًا".

وأشار إلى أنه منذ 25 عامًا تم توقيع اتفاق بين الصين وروسيا على حسن الجوار والتعاون وهي وثيقة أساسية لتطوير التعاون في كل المجالات وبشكل كامل.

وأوضح بوتين أن العلاقات بين البلدين وصلت حاليًا إلى مستوى عال جدًا وهي مثال أصيل للعلاقة والتعاون الشاملين.

ولفت بوتين إلى أنه سيتم بحث مختلف مجالات التعاون وخاصة الاقتصاد، مبينًا أن التعاون في مجال الزراعة يظهر ديناميكية عالية .. مشيرًا إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة أكثر من 30 % وتخطيها حاجز 200 مليار دولار.

وقال الرئيس الروسي إن "التعاون بين البلدين في مجال الطاقة في ضوء الأزمة في الشرق الأوسط يبقى آمنًا وثابتًا"، منوهًا بالتعاون في مجال الصناعة ونقل البضائع والتكنولوجيا والتجارة والثقافة والتعليم.