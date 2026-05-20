نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية متخصصة عبر تطبيق «زووم» بعنوان «فرص تصدير زيت فول الصويا إلى الأسواق الدولية»، وذلك ضمن سلسلة ندواته الأسبوعية التي تستهدف دعم المصدرين المصريين بالمعلومات السوقية الحديثة، وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، وتحديد الأسواق الواعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن صادرات مصر من زيت فول الصويا تمتلك فرصًا حقيقية للنمو خلال الفترة المقبلة، بشرط التوسع في دراسة الأسواق المستهدفة، وتحسين التكلفة اللوجستية، وزيادة عدد الشركات القادرة على التصدير، وتعظيم القيمة المضافة من خلال التكرير والتعبئة، إلى جانب استثمار الاتفاقيات التجارية القائمة مع الدول العربية والأفريقية، بما يدعم قدرة مصر على تعزيز موقعها في تجارة الزيوت النباتية عالميًا.

وأشار المجلس إلى أن صادرات مصر من زيت فول الصويا ومشتقاته بلغت وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو 265 مليون دولار في 2025، مقابل 159 مليون دولار في 2024، بنمو يقارب 67%.



وأكد المجلس أن مصر حققت ترتيبًا متقدمًا عالميًا في صادرات زيت فول الصويا، إذ جاءت في المركز الثالث عشر عالميًا ضمن أكبر الدول المصدرة للبند 1507 في 2025، بقيمة صادرات بلغت تقريبا 265 مليون دولار، وبحصة تقارب 2% من الصادرات العالمية، وبمتوسط سعر تصديري بلغ نحو 1,154 دولارًا للطن.

وأضاف المجلس أن الأرقام الأحدث خلال عام 2026 تعكس استمرار الاتجاه الإيجابي، حيث بلغت صادرات مصر من زيت فول الصويا ومشتقاته خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 نحو 54.6 مليون دولار، بنمو يقارب 32% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، كما ارتفعت الكميات المصدرة من 36.9 ألف طن إلى 44.1 ألف طن خلال الفترة نفسها.

وأوضح المجلس أن صادرات مصر من زيت فول الصويا خلال الفترة من 2015 إلى 2025 شهدت تحولًا واضحًا، حيث ارتفعت من 27 مليون دولار في 2015 إلى 86 مليون دولار في 2019، ثم قفزت إلى 144 مليون دولار في 2020، وواصلت الصعود إلى 271 مليون دولار في 2021، قبل أن تتراجع في 2022 إلى 108 ملايين دولار نتيجة ظروف السوق والقيود المرتبطة بفترة الأزمات العالمية، ثم سجلت 84 مليون دولار في 2023، وارتفعت مجددًا إلى 159 مليون دولار في 2024، ثم إلى 265 مليون دولار في 2025.

وأشار المجلس إلى أن الكميات المصدرة ارتفعت من 26 ألف طن في 2015 إلى 237 ألف طن في 2025، بينما سجلت أعلى كمية تصدير في 2020 عند نحو 257 ألف طن، وهو ما يعكس أن ارتفاع القيمة في 2025 لم يكن مرتبطًا بالكميات فقط، بل أيضًا بتغيرات الأسعار العالمية وتحسن الأداء التصديري.



وكشف المجلس أن الواردات العالمية من زيت فول الصويا ومشتقاته تحت البند الجمركي 1507 بلغ نحو 18.7 مليار دولار في 2025، قيمة 18.72 بحجم يقارب 15.6 مليون طن، مسجلة نموًا في القيمة بنسبة37% مقارنة بعام 2024، بينما بلغ متوسط النمو السنوي في القيمة والكميات خلال الفترة من 2021 إلى 2025 نحو 2%، مع متوسط سعر عالمي بلغ حوالي 1,480 دولارًا للطن.

وأوضح المجلس أن زيت فول الصويا الخام يمثل الجزء الأكبر من التجارة العالمية في هذا القطاع، حيث بلغت قيمة الواردات العالمية منه نحو 13.9 مليار دولار في 2025، مقابل نحو 4.8 مليار دولار لزيت فول الصويا المكرر أو غير الخام.