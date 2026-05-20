زلاتكو داليتش مرشح لتدريب منتخب الإمارات

كشفت تقارير إعلامية كرواتية عن دخول المدرب زلاتكو داليتش دائرة الاهتمام الرسمي لتولي قيادة المنتخب الإماراتي بعرض مالي ضخم يصل إلى 5 ملايين يورو سنوياً، وذلك في ظل عدم حسم موقفه من تجديد عقده مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع قليلة من انطلاق مونديال 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن المدرب التاريخي لكرواتيا بصدد إنهاء مسيرته مع "الناريين" فور ختام المشاركة العالمية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لخوض تجربة جديدة في المنطقة الخليجية.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم نقلاً عن "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، فإن داليتش المرتبط بعلاقة قوية مع الكرة الإماراتية، مرشح بقوة لخلافة الروماني أولاريو كوزمين في تدريب "الأبيض".

وفي حال إتمام الاتفاق، ستكون المهمة الرسمية الأولى لداليتش هي قيادة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 27) المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، حيث سيواجه تحدياً مبكراً في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من قطر والبحرين واليمن.

ورغم الإغراءات المالية والاهتمام المتزايد بخدماته، أكدت التقارير أن داليتش لن يتخذ قراره النهائي إلا بعد صافرة النهاية لمشواره في كأس العالم المقبلة، حرصاً منه على الحفاظ على تركيز المنتخب الكرواتي في هذه المحطة التاريخية.