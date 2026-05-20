سفير الإمارات يهنئ الزمالك بالفوز بالدوري: حكاية عزيمة وإيمان وليس مجرد انتصار

هنأ سفير دولة الإمارات في القاهرة حمد الزعابي، نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري.

وكتب الزعابي عبر حسابه على منصة إكس: «ألف مبروك لنادي الزمالك حصوله على بطولة الدوري المصري، بعد موسم استثنائي ظلت فيه الإثارة حاضرة حتى اللحظة الأخيرة».

وأضاف: «لقب لم يكن مجرد انتصار، بل حكاية عزيمة وإيمان أثبت فيها الزمالك أن المجد يُصنع بالصبر، وأن الكبار لا يغيبون عن منصات التتويج».

وتابع: «هنيئًا لجماهير الأبيض هذا الفرح المستحق، وهنيئا للكرة المصرية بموسم سيظل خالدا في الذاكرة بما حمله من تنافس وجمال وإثارة حتى آخر اللحظات».

هنيئاً لجماهير الأبيض هذا… — Hamad Alzaabi (@ALZAABI82) May 20, 2026

وتُوِّج الزمالك بطلا للدوري الممتاز موسم 2025 / 2026 بفوز مثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالمسابقة.

وسجل عدي الدباغ الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليحسم انتصار الزمالك، الذي دخل المباراة وهو بحاجة لنقطة التعادل فقط من أجل نيل اللقب الخامس عشر في تاريخه، والأول بعد 3 مواسم.

بينما حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليضمن الفريق السماوي إنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

في حين تغلب النادي الأهلي على مضيفه، المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 53، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، ويشارك على إثرها ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما يشارك الزمالك وبيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.