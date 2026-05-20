قالت الفنانة شذى، إنها لم ترغب أبدًا في الابتعاد عن الفن، مضيفة: «أنا من النوع اللي بقع واقف.. الناس مبتبقاش فاهمة، الناس بتبقى فاهمة إن ده كسل مني».

وأضافت شذى، خلال تصريحاتها في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار» مساء الأربعاء، أنها مرّت بفترات اختلف فيها أداؤها، بجانب بعض المشاكل الإنتاجية والنفسية وغيرها: «أنا من الناس اللي بتحاول».

ولفتت إلى أغنيتها الجديدة «زمانك دلوقت»، والتي تمثل تجربة عاطفية عادت بها إلى الساحة الفنية، موضحة أنها مرّت بتجارب مشابهة.

وأكملت: «لما أستاذ أسامة رشدي اختار الأغنية، إحنا مكنش في دماغنا خالص، بس لما ابتديت أعيش في الكلام، لأن أنا بحب أصدق الموضوع أوي علشان يطلع مظبوط، لا هو أنا خصوصًا في الفترة الأخيرة».

وأوضحت أنها أصبحت أكثر قوة في الفترة الأخيرة، وتخلت عن بعض حنينها الزائد، مضيفة: «قويت شوية.. أنا كنت مش ضعيفة، حنينة أوي بزيادة، باجي على نفسي علشان الطرف التاني، فلقيت إن لا خليكي بقى مركزة، لأن محدش هينفعك».

ورأت أن علاقتها العاطفية الأخيرة كانت «علقة سخنة»، قائلة: «كانت كذبة، وأنا دخلت جواها بمحض إرادتي.. دخلت أجرب حاجة، ولما خرجت بره قلت: ليه يا شذى عملتي كده؟ كان الموضوع أبسط من كده بكتير».