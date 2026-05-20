الخارجية القبرصية: تصرفات بن غفير تجاه المشاركين في أسطول المساعدات غير مقبولة

أكدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم، أن التصرفات التي أبداها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تجاه المشاركين في أسطول المساعدات "غير مقبولة إطلاقا" وتتعارض مع المعايير الديمقراطية والقيم الأساسية المرتبطة بكرامة الإنسان.

وأوضحت الخارجية القبرصية، على حسابها بمنصة "إكس"، أنها أخذت علما بالتصريحات الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والتي نأت بنفسها عن هذا السلوك الذي وصفته بأنه غير محترم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية بشكل فوري.

وأضافت الوزارة أن مثل هذا السلوك المدان لا يمكن التسامح معه بأي شكل، مؤكدة ضرورة محاسبة المسئولين عنه بصورة مناسبة.

ونشر بن غفير في وقت سابق الأربعاء مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود العالمي".

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها: إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.