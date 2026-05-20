وزير مغربي: الفترة المقبلة ستشهد زخما أكبر في العلاقات مع موريتانيا

قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالاستثمار التقاربي وتقييم السياسات العامة كريم زيدان، إنه واثق من أن العلاقات الموريتانية المغربية ستشهد في الفترة المقبلة زخما أكبر بما يعكس عمق الروابط الاخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأوضح الوزير المغربي في تصريح اليوم الأربعاء بعد اجتماعه بنواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه تم التأكيد على تعليمات الملك محمد السادس على تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المتميزة بين المغرب وموريتانيا.

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية والإنسانية والأخوية بين البلدين والحرص على دينامية الإرتقاء بها لمستوى شراكة متكاملة.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين البلدين تعاني من تعقيدات الموقف من ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

ويرغب المغرب في تغيير موريتانيا لموقفها إزاء هذا النزاع لتدعم خطة الرباط للحكم الذاتي بينما تحتفظ نواكشوط بما تسميه الحياد الإيجابي من النزاع.



