مسئولون إسرائيليون: ترامب أبلغ تل أبيب أن أي اتفاق مع إيران سيشمل إخراج اليورانيوم

قال مسئولون إسرائيليون لوكالة «رويترز»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندًا بهذا الشأن.

وصرح مصدران إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز»، أن المرشد مجتبى خامنئي، أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام.

وذكر أحد المصدرين الإيرانيين أن «توجيهات المرشد وأيضًا توافق الآراء داخل المؤسسة، تقضي بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد».

وأضاف المصدران أن كبار المسئولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في المستقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه لن يعتبر أن الحرب انتهت ما لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء دعم طهران للجماعات المتحالفة معها في المنطقة، والقضاء على قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.