الأعلى للإعلام: حجب حسابات كروان مشاكل على مواقع التواصل الاجتماعي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الحسابات الإلكترونية باسم "كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر المجلس مخاطبة النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن المقاطع المصورة التي تم ترويجها من خلال الحسابات الإلكترونية السابق ذكرها، لما تشكله من محتوى خادش للحياء العام وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وتعدٍ على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

يأتي القرار بناءً على تقارير الإدارة العامة للرصد، وما أوصت به لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.