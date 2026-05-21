السعودية: تشديد الإجراءات تجاه القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا

تتابع هيئة الصحة العامة بالسعودية «وقاية» باستمرار، وبالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية، مستجدات تفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلى جانب تطورات فيروس «هانتا» على الصعيد الدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، تؤكد الهيئة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة، بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بتاريخ 17 مايو 2026، اعتبار تفشي «إيبولا» حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للوائح الصحية الدولية.

وتشير الهيئة السعودية إلى أن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمرة منذ يوليو 2019، حين أُوقف منح تأشيرات الدخول للقادمين من المناطق المتأثرة بالتفشي خلال الموجة السابقة للفيروس.

وأفضت المراجعات الدورية لتقييم المخاطر، منذ ذلك الحين وحتى الآن، إلى الإبقاء على تلك الإجراءات الاحترازية، انسجامًا مع التقييم العلمي المستمر، وجرى تشديد الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وتشمل: أوغندا، وجنوب السودان، ورواندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو عاصمتها برازافيل، وهي دولة مستقلة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولم تُسجَّل فيها أي حالات حتى تاريخه.

وفي إطار تعزيز الجاهزية، رفعت المملكة مستوى الاستجابة في منافذ الدخول من خلال تفعيل فرق الاستجابة الصحية في جميع المنافذ، ورفع مستوى التوعية والإرشادات الصحية للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب تفعيل المراقبة الوبائية اليومية لمقار الحجاج القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي.

وتواصل «وقاية» متابعة تداعيات تفشي فيروس «هانتا»، بالتنسيق مع السلطات الصحية في الدول المعنية والمنظمات الدولية، علمًا بأن الفيروس يُصنَّف ضمن المخاطر المنخفضة على المملكة وعلى موسم الحج، وتستمر إجراءات الرصد والرقابة للتعامل المبكر مع أي تطورات.

وأكدت أن منظومة التقصي الوبائي في المملكة تعمل بكفاءة عالية، وأن العمل متواصل مع الجهات ذات العلاقة داخليًا وخارجيًا لضمان الأمن الصحي، خاصةً خلال موسم الحج، حيث تُفعَّل جميع الإجراءات الرقابية تجاه أي نوع من المخاطر الصحية.

وتطمئن «وقاية» المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن بأنه لا توجد أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها، وأن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مؤكدةً أنها تواصل متابعة المستجدات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، وستتخذ جميع التدابير الصحية اللازمة وفق ما تقتضيه تطورات الوضع الوبائي، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.