الخميس 21 مايو 2026 3:06 م القاهرة
وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الداخلية الباكستاني

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 1:00 م

• بحسب الخارجية الإيرانية دون مشاركة تفاصيل لقاء نقوي الموجود في طهران لتبادل الرسائل ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المستمرة بوساطة باكستانية

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يزور طهران في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية الإيرانية، دون مشاركة تفاصيل لقاء نقوي الموجود في طهران لتبادل الرسائل ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المستمرة بوساطة باكستانية.

وكان نقوي قد التقى الأربعاء بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني.

وتناول الرئيس الإيراني ونقوي، آخر مستجدات المباحثات الإيرانية الأمريكية الجارية بوساطة باكستانية.

والسبت، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية في إطار جهود بلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.


