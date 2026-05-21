حبس المتهم بالتعدى على عامل بسلاح أبيض في المرج

قررت نيابة المرج برئاسة المستشار كريم حنفي حبس المتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض فى المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخلافات سابقة بينهما.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم بالتعدى على عامل بسلاح أبيض فى المرج وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة قسم المرج ونتج عنها إصابة شخص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث المرج، ونقل المصاب للمستشفى.

وتم مناقشة شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة وتبين من خلال الفحص قيام المتهم بالإعتداء علي شخص بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهم.