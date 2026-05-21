رويترز: المرشد الإيراني يأمر بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة عالية داخل البلاد

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى، قولهم إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أصدر أوامر بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة عالية داخل البلاد.

وقال أحد المصدرين لـ«رويترز»: «إن توجيهات المرشد الأعلى، والإجماع داخل المؤسسة العسكرية، تقضي بعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد».

وأوضح المصدران أن المسئولين الإيرانيين يعتقدون أن تصدير هذه المواد سيجعل البلاد أكثر عرضة لهجمات أمريكية أو إسرائيلية مستقبلية.

وأشار أحد المصدرين إلى وجود «حلول عملية» لا تزال قائمة لحل هذه المسألة، بما في ذلك تخفيف تركيز اليورانيوم في المخزون، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تسريبات حول إمكانية موافقة الجانبين الإيراني والأمريكي على احتمال نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين، وسط حديث عن مرونة في المحادثات وتبادل المقترحات المستمر بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني.

كما جاءت فيما يرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام آباد، في وقت تدرس إيران اقتراحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب.

في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أن المفاوضات لإنهاء الحرب تقف عند «مفترق طرق» بين اتفاق واستئناف الضربات.

وكان وقف لإطلاق النار بدأ في 8 أبريل بين البلدين، لكن جهود التفاوض لم تفض حتى الآن إلى اتفاق سلام دائم، إذ لا يزال الملف النووي ومسألة التخصيب، فضلًا عن فتح مضيق هرمز دون قيود من ضمن العقد.