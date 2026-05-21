ننشر أسماء ضحية ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بالسادات في المنوفية

حصلت «الشروق»، على أسماء ضحية ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الحزام الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 23 آخرين بإصابات متفرقة.

وتبين من الفحص مصرع الشاب محروس محمد كرم، 18 عامًا؛ متأثرًا بإصابته الناتجة عن الحادث، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين كلا من: ملك عماد عبد الحليم، 14 عامًا، ومحمد نبيل عزت، 16 عامًا، ورحمة أشرف جمال، 13 عامًا، وهنا صبري علي، 17 عامًا، وبسمة نافع محمد، 15 عامًا، ومحمد إسلام إبراهيم، 16 عامًا، وهالة صابر رشوان، 13 عامًا، وحنين عماد حامد، 13 عامًا، وهاجر عماد حامد، 16 عامًا، ومنة السيد صالح، 15 عامًا، وجودي محمد جمعة، 13 عامًا، وصباح نافع محمد، 15 عامًا، وملك محمد عبده، 14 عامًا، وإيمان محمد راشد، 16 عامًا، ورحمة محمد جمعة، 17 عامًا، وشيرين عبد القادر حامد، 15 عامًا، وعبير رجب خليفة، 40 عامًا، وأميرة عبد المنعم محمد، 28 عامًا، ومنة شعبان عطية، 18 عامًا، وحبيبة علي رمضان، 14 عامًا، وولاء محمد مصطفى، 16 عامًا، ووفاء فتحي عبد الله، 18 عامًا، وتقى زين محمد، 18 عامًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الحزام الأخضر بمدينة السادات، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.