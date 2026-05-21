المغرب: مصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة فاس

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، فيما أُصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار بناية سكنية مكوّنة من أربعة طوابق بحي «الجرندي عين النقبي» التابع لمقاطعة «جنان الورد» بمدينة فاس المغربية.

وفور وقوع الحادث، انتقلت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث باشرت عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تأمين محيط البناية وإجلاء سكان المنازل المجاورة، تحسبًا لحدوث انهيارات إضافية قد تهدد سلامتهم.

ونُقل المصابون إلى المركز الطبي الجامعي بمدينة فاس لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات البحث تحت الأنقاض عن أشخاص يُرجح أنهم ما زالوا محاصرين.

كما فتحت الجهات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وذلك حسبما نشرته إذاعة «هسبريس» المغربية.