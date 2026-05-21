محمد صلاح يترشح للتشكيلة المثالية للموسم الأخير له مع ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة المرشحين لتشكيلة الموسم (Fan Team of the Season) لعام 2025-2026، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، كأبرز الأسماء في خط الهجوم.

وتضم القائمة المختصرة 60 لاعبًا من مختلف أندية البريميرليج، بناءً على أدائهم المميز طوال الموسم، ويأتي ترشيح صلاح كفرصة له للفوز بجائزة أخيرة قبل رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي.

ولم يكن صلاح ممثل الفريق الأحمر الوحيد في المنافسة، إذ أعلن ليفربول عن ترشيح ثلاثة من زملائه أيضًا، وهم:

فيرجيل فان دايك (خط الدفاع)

دومينيك سوبوسلاي (خط الوسط)

هوجو ايكيتيكي (خط الهجوم)

وأوضحت الرابطة أن التشكيلة النهائية التي تضم 11 لاعبًا سيتم تحديدها عبر تصويت الجماهير حول العالم، الذي بدأ رسميًا على الموقع الإلكتروني للمسابقة ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الجمعة 29 مايو 2026.