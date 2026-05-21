إيداع طفلة بدار رعاية وضبط سائق توكتوك وفتاة بتهمة إلقائها في الشارع بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق توكتوك وفتاة؛ لاتهامهما بإلقاء طفلة بالطريق العام في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول تعليق مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدة تستقل مركبة توكتوك بإلقاء طفلة بالطريق العام بقرية أبو النمرس، ثم الفرار من المكان.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 مايو الجاري، تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أفاد بأنه في أثناء عودته من عمله عثر أمام مسكنه على طفلة تبلغ من العمر نحو عامين، ترتدي كامل ملابسها، ودون وجود أي إصابات ظاهرية بها.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما سائق وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ويقيمان بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة الفتاة، أقرت بأنها والدة الطفلة وأنها حملت بها سفاحًا واتفاقها مع المتهم الأول على التخلص منها بإلقائها بالطريق العام، فيما أيد المتهم أقوالها خلال التحقيقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية.

فيما باشرت النيابة العامة، التحقيق وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.