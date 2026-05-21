تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس؛ لتفقد بين 50 و55 قرشًا.

وفقدت العملة الأمريكية 50 قرشًا في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكان حكوميان من حيث الأصول؛ لتسجل 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، مقابل 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، سجلتها أمس.

وخسر الدولار في البنك التجاري الدولي –الأكبر في القطاع الخاص-، نحو 55 قرشًا، مسجلًا 52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، هبوطًا من 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الخضراء في بنك فيصل الإسلامي، إلى 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، مقارنة مع 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، لتخسر بذلك 50 قرشًا.

وهبط الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 52 قرشًا ليسجل 52.90 جنيه للشراء، و53.00 جنيه للبيع، مقارنة مع 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

وخسرت العملة 50 قرشًا في بنك الاسكندرية لتصل إلى 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، مقابل 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

كما خسر الدولار فى بنك البركة، 55 قرشًا ليسجل 52.80 جنيه للشراء، و52.90 جنيه للبيع، مقابل 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس 2026، بزيادة بلغت 169 مليون دولار.

- تراجع أسعار صرف الدولار نتيجة لانخفاض الطلب المتوقع





وقال الخبيران المصرفيان هاني أبو الفتوح، ومحمد الشيمي، إن تراجع أسعار صرف الدولار في البنوك أمس، جاءت نتيجة لانخفاض الطلب المتوقع خلال تلك الفترة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتطبيق إجازة طويلة نسبيًا تقدر ب6 أيام.

وذكر الخبيران، في تصريحات لـ"الشروق"، أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار أمس كان متوقعًا، إذ من المرجح أن يكون المستوردون قد أتموا شراء شحناتهم بالفعل قبل العيد، استعدادًا لطرحها في الأسواق، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الدولار حاليًا.

- ارتفاع الجنيه يأتي مدعومًا بتحول اهتمام المصريين إلى العملة المحلية

وتابعا أن ارتفاع الجنيه خلال الفترة الحالية يأتي مدعومًا بتحول اهتمام المصريين إلى العملة المحلية، والعزوف عن الدولار، حيث تجري عادة سحب وإنفاق كميات ضخمة من الجنيهات، ضمن تحضيرات العيد.

ومنذ بداية الحرب على إيران، في نهاية فبراير الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بنحو 11%، بالتزامن مع خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية.

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حجم الأموال الساخنة التي خرجت من أدوات الدين المحلية منذ بداية الحرب على إيران، بأكثر من 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على امتصاص تداعيات خروج الأموال.

وأضافت الوكالة في تقرير الجمعة الماضي، أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ساهم في تعزيز الثقة، إذ بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، وبمتوسط 8% خلال الـ12 شهرا الماضية؛ مما دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.