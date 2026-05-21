الوداد يؤجل حسم مستقبل الزمراوي بعد نهاية إعارته للمصري

عاد ملف اللاعب المغربي أسامة الزمراوي إلى الواجهة داخل نادي الوداد الرياضي، عقب انتهاء فترة إعارته مع المصري البورسعيدي، وسط اهتمام واضح من النادي المصري بالحفاظ على خدماته بشكل نهائي.

وقالت صحيفة لومتيان سبورت المغربية إن الزمراوي قد قدم مستويات لافتة خلال فترة لعبه في الدوري المصري، حيث نجح في التأقلم سريعًا وفرض نفسه ضمن عناصر الفريق الأساسية، ما دفع إدارة المصري لإبداء رغبة في استمراره.

ورغم هذا الاهتمام، فضلت إدارة الوداد عدم اتخاذ قرار نهائي في الوقت الحالي بشأن مستقبل اللاعب، سواء بتمديد الإعارة أو دراسة خيار البيع النهائي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي هذا التريث في ظل الأوضاع الإدارية داخل النادي المغربي، حيث تفضل بعض الأطراف داخل الوداد انتظار اتضاح الرؤية بشأن هوية الرئيس الجديد قبل حسم الملفات المتعلقة بتجديد أو رحيل اللاعبين.