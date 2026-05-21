بوتين: استخدام السلاح النووي ممكن كـ ملاذ أخير

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه نظرًا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون «الثالوث النووي» بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا.

وقال بوتين في تصريح نقلته وكالة أنباء بيلاروس الرسمية، إن «استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذًا أخيرًا»، مضيفًا: «في ظل تصاعد التوترات العالمية وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يكون ثالوثنا النووي، كما كان دائمًا، ضامنًا موثوقًا لسيادة دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، بما يضمن حلّ قضايا الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي».

وفي وقت سابق، تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المناورات النووية الروسية البيلاروسية التي تجريها قوات البلدين في بيلاروس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، مشاهد لمناورات القوات النووية التكتيكية في بيلاروس التي انطلقت في الـ18 من الشهر الجاري، تخللها تدريب طواقم مقاتلات «ميج-31» على ضرب أهداف العدو المفترض بصواريخ «كينجال» المزودة برؤوس نووية.

وعرضت أمس، مشاهد لتنفيذ الأطقم القتالية مناورات تحضيرية لاستلام ذخائر خاصة بمنظومة «إسكندر-إم»، وتجهيز المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن المناورات شهدت مشاركة أكثر من 64 ألف فرد، وأكثر من 7800 آلة عسكرية بما فيها أكثر من 200 منصة صاروخية، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة بينها 8 استراتيجية.