الأوقاف تواصل إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من مسجد الحسين

تواصل وزارة الأوقاف، لليوم الثالث على التوالي، فعاليات إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع قناة الحياة، وبمشاركة نخبة من القراء والمبتهلين والعلماء، وسط أجواء إيمانية عامرة بالذكر والتلاوة والابتهال، وإقبال كبير من رواد المسجد ومحبي الاستماع إلى القرآن الكريم والابتهالات والدروس الوعظية، في مشهد يعكس تعلُّق الجمهور بنفحات هذه الأيام المباركة، وحرصه على التزوُّد من معانيها الإيمانية والروحية.

وشهد اللقاء الثالث، الذي أُقيم مساء الأربعاء الموافق ٢٠ من مايو ٢٠٢٦م، محاضرةً الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان: «الحج وفلسفة الأخلاق»، وقدَّم اللقاء الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الإمام الحسين، فيما افتتح فعالياته القارئ الشيخ محمد أحمد حسن عبد الحليم، من نجوم دولة التلاوة في موسمه الأول، واختُتم بابتهال ديني قدَّمه المبتهل إسلام السرساوي، وذلك ضمن البرنامج الدعوي والتثقيفي الذي تنظمه الوزارة خلال هذه الأيام المباركة.

وحضر الفعاليات الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد الصغير إسماعيل، مدير إدارة المقارئ بوزارة الأوقاف، والشيخ خميس أبو عيد، عضو الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أيمن منصور، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين.

ونقلت قناة الحياة شعائر صلاة العشاء على الهواء مباشرةً من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في إطار التعاون الإعلامي الهادف إلى نشر الأجواء الإيمانية، وتعظيم الاستفادة من نفحات هذه الأيام المباركة، وترسيخ القيم الروحية والإيمانية لدى الجمهور.



