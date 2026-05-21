أبو الغيط: حريصون على تقديم الدعم الكامل للصومال لمواجهة أية محاولات تهدد سيادته

أجرى أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول تطورات الوضع في الصومال والمنطقة، لا سيما مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.

وأدان الطرفان، ما تم تناقله من أنباء بشأن إقدام سلطات إقليم الشمال الغربي المسمى "إقليم أرض الصومال"، على فتح سفارة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، معتبرين هذه الخطوة مرفوضة وباطلة من الناحية القانونية، بل وتحمل استفزازًا لمشاعر الكثيرين من أبناء العالمين العربي والإسلامي، كما أكدا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تلك الخطوة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجانبين شددا على حرصهما على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة الحفاظ على سيادة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه، وعدم السماح لأي طرف بالمساس بسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأضاف رشدي، أن "أبو الغيط"، أكد من جانبه حرص الجامعة العربية على تقديم الدعم الكامل للصومال في جميع الخطوات التي سيتخذها لمواجهة أي ضغوط أو محاولات تهدد سيادته ووحدة أراضيه.

ولفت إلى أن الجامعة العربية شددت مرارًا في جميع قراراتها على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيه، ودعمها لكل جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق التوافق السياسي والاستقرار بما يلبي مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.