الإذاعة المصرية تعتمد خطة احتفال الشبكات الإذاعية بوقفة عرفات وعيد الأضحى

اعتمد الإذاعي عبدالرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، الخطة البرامجية للاحتفال بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك على جميع شبكات الإذاعة المصرية.

وأكد البسيوني اهتمام الإذاعة بعناصر التميز في الخطة بطابعها المتنوع، والذي يجمع بين البث المباشر من الأراضي المقدسة، والتوعية الفقهية والصحية، والبرامج الثقافية والترفيهية، لتنقل نبض الشارع وفرحة الأسرة المصرية والعربية عبر أثير البرنامج العام، وصوت العرب، والقرآن الكريم، والشرق الأوسط، والشباب والرياضة، والشبكة الثقافية ببرامجها الموجهة بمختلف اللغات، إلى جانب شبكة الإذاعات الإقليمية وشبكة الإذاعات الموجهة.

وجاءت أبرز ملامح خطة احتفال شبكات الإذاعة بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

شبكة البرنامج العام

- بث حي من الأراضي المقدسة وتوعية مجتمعية شاملة، تغطية مباشرة لوقفة عرفات عبر فترات "إلى عرفات الله"، و"متابعة فترة إلى عرفات الله" لنقل خطبة عرفة، و"نفر الحجيج" لمواكبة انتقال الحجاج إلى مزدلفة.

- برامج دينية وتوعوية مثل "حديث الصباح"، و"رأي الدين" للرد على أسئلة المستمعين حول الأضاحي والحج، و"أنوار الحبيب" و"مفاهيم" لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

- مسلسلات وبرامج درامية خاصة بالعيد، منها مسلسل "لبيك اللهم لبيك"، وبرامج "خرافات" و"خروف العيد".

- فترة "صباح الخير يا عيدنا الكبير" يوم العيد مع مداخلات حية من المحافظات، ونصائح صحية وبيئية للأضاحي.

شبكة صوت العرب

- روحانية عربية وسهرات طربية ودرامية، برامج خاصة بوقفة عرفات: "البيت العتيق"، "أيام مكرمات"، "تضحية وفداء"، "مع الحجيج"، و"الحج معالم ومناسك".

- تغطية احتفالات العيد عبر "صباح العيد"، و"ساعة عيد"، و"عساكم من عواده"، برصد عادات العيد في الدول العربية، وعروض أفلام وسهرات غنائية لكبار النجوم، وتطويع جميع الفترات القصيرة لبث أغنيات العيد والتهاني المباشرة للمستمعين.

إذاعة القرآن الكريم

- فقه الحج وتوعية صحية للحجاج، برامج "زاد الحجيج"، "البلد الأمين"، "حديث الحج"، "إلى البيت العتيق" لشرح أحكام ومناسك الحج.

- "الدليل الصحي للحاج" لتوعية الحجاج صحيا، و"مسابقة أذان الحج" لبيان الجوانب الروحية للفريضة.

- نقل مباشر لمدة ساعة عقب صلاة المغرب يوميا من أول ذي الحجة حتى آخر أيام العيد.

إذاعة الشرق الأوسط

- بهجة وفن وتفاعل مع الجمهور، فترات "نجوم العيد"، "غني للعيد"، "مشاوي الشرق" و"صحتك في أكلتك" لنصائح التغذية والأضاحي.

- مسابقات "تسالى العيد"، ولقاءات "أنا والنجوم"، ودليل مباشر لأماكن الخروج والتنزه "بأمر العيد".

شبكة الشباب والرياضة

- نبض الشارع والملاعب، متابعة حية لأخبار بعثة الحج المصرية، ولقاءات مع علماء الأزهر حول فضل يوم عرفة.

- فترات مفتوحة شبابية مثل "108 شارع العيد"، "افتح قلبك للعيد"، و"مع السهرانين" لاستقبال فجر العيد.

- خريطة برامجية لأربعة أيام العيد تشمل "مشتاقين يا عيد"، "عيد مع الكباتن"، "العيد عندنا" و"العيد في النادي" من داخل الأندية ومراكز الشباب.

الشبكة الثقافية

- زاد فكري بلغات العالم، على البرنامج الثقافي: ندوة "رمزية الفداء"، وبرامج "ألوان من الشعر"، "رحيق الكلمات"، و"ثقافات حول العالم".

- البرامج الموجهة: حلقات خاصة بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية عن مناسك الحج، وعادات العيد، وقصة التضحية، مع فقرات تفاعلية للأطفال والكبار.

الإذاعات الإقليمية

- احتفال من المحافظات، إذاعات جنوب سيناء، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الدلتا، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، والتعليمية، تقدم تغطيات محلية لمظاهر الاحتفال، وتهاني المسئولين، ونصائح فقهية وصحية، وبرامج تراثية ودرامية تخدم المناسبة.

شبكة الإذاعات الموجهة

- رسالة دينية بلغات العالم، تولت إدارة الشئون الدينية بالشبكة بث ثمانية أحاديث نبوية خلال المناسبة، منها حديث خاص بوقفة عرفات بعنوان "خير الدعاء دعاء يوم عرفة" مدته 5 دقائق، وحديث خاص بعيد الأضحى بعنوان "العيد وأيام التشريق" مدته 5 دقائق.

- كما يتم إنتاج برنامج خاص باللغة العربية يذاع في جميع خدمات اللغة العربية بالشبكة تحت عنوان "برقيات ملونة"، يتناول المناسبة وأبعادها الروحية والاجتماعية على مدار الأيام العشرة من موسم الحج، موجها للجاليات العربية والإسلامية حول العالم.

وأكد عبدالرحمن البسيوني أن الإذاعة المصرية بكل شبكاتها تظل المرآة الحقيقية لأصالة وثقافة المجتمع، مشيرا إلى أن خطة عيد الأضحى تجمع بين تلبية التطلعات الروحية والفقهية وتوفير أجواء من البهجة والترفيه الراقي للمستمعين داخل مصر وخارجها.