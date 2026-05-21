السجن 20 سنة لمتهمين بتزوير مستندات جمركية بميناء بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل، وعضوية كل من: المستشارين جمال سعيد الرحماني ومحمود زاهر الحسيني، وسكرتارية خالد خضير، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 20 سنة؛ لإدانتهم بتزوير مستندات وأوراق جمركية بميناء بورسعيد.

تعود أحداث وقائع القضية إلى المحضرين رقمي 552 لسنة 2022 و646 لسنة 2024 جنح الميناء، بقيام المتهمين: "أحمد س س"، و"محمد ع أ"، و"محمود أ م"، بتزوير مستندات جمركية ومحررات حكومية بميناء بورسعيد، والتدليس في شهادة المنشأ لمستورد، والتلاعب في الإفراج الجمركي وبوليصة الشحن، والتي أكدها تقرير مصلحة الجمارك وتقرير الطب الشرعي.

وقضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بحكمها المتقدم في القضية رقم 1841 و1066 كلي بورسعيد، وألزمت المتهمين بسداد المصاريف القضائية.