السعودية: تطوير منظومة سقيا زمزم وتعزيز المنظومات التشغيلية الأخرى لراحة ضيوف الرحمن

أكدت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، أنها تواصل تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة، بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية.

ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم، وتقليل الهدر، وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته.

ومن ناحية أخرى، تواصل الهيئة تعزيز منظوماتها التشغيلية والتقنية عبر تسخير أحدث الحلول العالمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.

ويشهد المسجد الحرام تشغيل واحدة من أكبر منظومات التبريد في العالم، بطاقة إجمالية تصل إلى 155 ألف طن تبريد، موزعة بين محطتي الشامية (120 ألف طن) وأجياد (35 ألف طن).

وفي المسجد النبوي، تعمل محطة تبريد مركزية تُعد من الأكبر عالميا، تقع على بُعد 7 كيلو مترات غرب المسجد، وتضم 6 وحدات تبريد بطاقة 3400 طن لكل وحدة، إضافة إلى 7 مضخات رئيسية لضخ المياه المبردة عبر شبكة أنابيب معزولة.

وفي جانب تسهيل التنقل، يعتمد المسجد الحرام على منظومة متطورة تضم 224 سلما كهربائيا و22 مصعدا، قادرة على خدمة أكثر من 200 ألف حاج في الساعة، ما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة بين الأدوار المختلفة.

كما يوفر المسجد النبوي 180 سلما كهربائيا و25 مصعدا، تخضع جميعها لبرامج تشغيل وصيانة دقيقة وفق أعلى معايير السلامة، مع تنفيذ أعمال الصيانة خلال فترات انخفاض الكثافة لضمان استمرارية الخدمة دون تأثير على حركة المصلين.