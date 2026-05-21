ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في المغرب إلى 11 شخصا

- السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب انهيار المبنى السكني في فاس

ارتفعت حصيلة الضحايا بمدينة فاس شمالي المغرب إلى 11 شخصا لقوا حتفهم جراء الحادث، الخميس؛ جراء انهيار عمارة سكنية صباح اليوم.

وأفادت القناة الثانية المغربية بارتفاع عدد الضحايا إلى 11 متوفيا، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "العمق المغربي"، في وقت سابق عن مصرع 5 أشخاص جراء الانهيار.

وقال الموقع إن عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في حي جنان الجروندي بمنطقة عين النقبي في مدينة فاس انهارت بالكامل صباحا، ما أدى في حصيلة أولية إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأضاف أن السلطات واصلت عمليات الإنقاذ عقب الانهيار المفاجئ للعمارة، الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان الأبنية المجاورة.

وأشار الموقع إلى أنه جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة، واصفا حالتهم الصحية حتى ذلك الحين بالمستقرة.

كما لفت إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب انهيار العمارة السكنية.

ولم تتوفر على الفور معلومات رسمية بشأن سبب الانهيار، كما لم يصدر تعليق من الجهات المختصة حتى الساعة.

وفي فبراير 2022، أعلنت وزارة التعمير والإسكان المغربية ضرورة وضع استراتيجية تدخل استباقية وتشاركية ومتجددة بحلول عام 2030 لمواجهة الإشكاليات المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار.