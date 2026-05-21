تقدم الفنانة نانسي عجرم أغنية فيلم "الكراش" لأحمد داوود بعنوان "بحن"، حيث تتعاون في الأغنية مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي نادر حمدي.

يُطرح فيلم "الكراش" لأحمد داوود يوم 11 يونيو في السينمات، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطابع صيفي، ومن بطولة أحمد داوود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وينتظر أحمد داوود عرض فيلم "إذما"، والذي يُعرض في عيد الأضحى بالسينمات، والعمل من بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند الفيلم إلى روايته الصادرة عام 2020، التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج "ذا بروديوسرز" لهاني أسامة.