البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، للمرة الثانية على التوالي ، بعد قرار مماثل في 2 أبريل الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، 1.1% في أبريل 2026 مقابل 2% في مارس السابق عليه ، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس.

وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أبريل، مقابل 3.2% في مارس، كما تراجع المعدل السنوي التضخم العام في المدن إلى 14.9% في أبريل، مقابل 15.2% في مارس.