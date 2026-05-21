مصدر رسمي قطري ينفي ما تردد عن إدارة الدوحة قناة خلفية بديلة للمباحثات بين إيران وأمريكا

نفى مصدر رسمي قطري، التقارير التي تحدثت عن قيام الدوحة بإدارة قناة خلفية بديلة للمحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن قطر تلعب دوراً "داعمًا فقط" للوساطة الجارية بقيادة باكستان.

وقال المصدر في حديث لقناة (آي24 نيوز) الإسرائيلية، نشرته اليوم الخميس، إن الدوحة، إلى جانب شركاء إقليميين آخرين، ركزت جهودها الدبلوماسية على تعزيز الإطار الأساسي للوساطة الذي تقوده باكستان، والذي دأب على الدفع باتجاه التهدئة الفورية في المنطقة.

يأتي هذا التوضيح في أعقاب تصاعد التوتر ووجود تقارير عن "انعدام الثقة" بين إسلام آباد وطهران.

وأعرب المسئولون الباكستانيون عن إحباطهم من تواصل إيران مع عدة قنوات إقليمية، معتبرين أن قرار طهران إشراك عواصم متعددة بدلاً من التعامل حصرياً مع إسلام آباد قد زاد الأمور تعقيداً وأربك المبادرة الدبلوماسية الرئيسية. بحسب ما أورده موقع قناة"آي 24 نيوز".