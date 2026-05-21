أعلنت وزارة الأوقاف،افتتاح (٣١) مسجدًا غدًا الجمعة ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م، في 14 محافظة، منها إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (٢٢) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٨) مساجد.

وبحسب البيان وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن إلى (١١١٨) مسجدًا، من بينها (٨٥٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٢٦١) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٦٠٧) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و٧٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية مير – مركز القوصية، والمسجد الكبير بقرية عرب القداديح – مركز أبنوب، ومسجد الرفاعي بقرية الدوير – مركز صدفا، ومسجد الرحمة بقرية باويط – مركز ديروط، ومسجد أحمد سيد أبو زيد بقرية جزيرة الحواتكة – مركز منفلوط، ومسجد عثمان مؤمن بقرية جزيرة الحواتكة – مركز منفلوط.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بنجع العجرة بقرية عرب الصبحة – مركز دار السلام، ومسجد آل الماسخ بقرية نزة الهيش – مركز جهينة، والمسجد الكبير بقرية أولاد خليفة – مركز دار السلام.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية خوالد أبو شوشة – مركز أبو تشت.

وتم إنشاء وبناء مسجد الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة بمنطقة ٣ بالحي الثاني – مدينة قنا الجديدة.

وتم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة صاحب القبلية بقرية كفر خضير – مركز شبراخيت، ومسجد النور بعزبة الصاحي بقرية سنهور – مركز دمنهور.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الباجوري – مركز ومدينة الفيوم، ومسجد أبو جانب – مركز ومدينة الفيوم.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية كفر الوزير – مركز ميت غمر.

وتم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق – مركز دكرنس، ومسجد الرحمن بقرية الوساطة – مركز بلقاس.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد العفيفي بقرية برطس – مركز أوسيم.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة أمين الخولي الوسطى بقرية محلة مسير – مركز قطور.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة خيري بقرية طمبو – مركز بني مزار، ومسجد الصحابة بقرية المعطن – مركز بني مزار.

وتم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الشلقامي بقرية صفط الغربية – مركز المنيا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج محمد طنطاوي بقرية ميت ركاب – مركز الزقازيق.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد مهران بقرية بني عدي – مركز ناصر.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد سيدي حاتم بقرية ميت سراج – مركز قويسنا.

وتم صيانة وتطوير مسجد السادات – مركز تلا.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية المريج – مركز شبين القناطر، ومسجد الرحمن بعزبة الإصلاح الزراعي بقرية كفر سعد بحيري – مركز شبين القناطر.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية منشية قبريط – مركز فوه.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.