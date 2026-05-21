اتحاد الكرة يعلن قرارات مهمة لإعداد المنتخبات الوطنية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، عن اعتماد مجلس إدارته عددًا من القرارات المهمة الخاصة ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات المقبلة.

ووافق المجلس على استضافة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تُعد مؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، في إطار دعم خطط إعداد المنتخبات السنية.

كما اعتمد الاتحاد البرنامج الزمني الخاص بإعداد منتخب مصر للكرة النسائية، والذي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والسنغال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة المقبلة.