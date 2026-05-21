ديمبيلي يعلن جاهزيته لنهائي الأبطال بين باريس وأرسنال

أكد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

وقال ديمبيلي في تصريحات عبر إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: "شعرت ببعض القلق خلال مباراتنا الأخيرة أمام باريس، لكنني بخير الآن، وسأكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف النجم الفرنسي: "أتمنى التواجد على أرض الملعب يوم 30 مايو، إذا قرر المدرب الاعتماد عليّ".

وكان باريس سان جيرمان قد كشف في وقت سابق تفاصيل إصابة اللاعب، مؤكدًا أنه سيواصل برنامجه العلاجي خلال الأيام المقبلة، في إطار تجهيزه للمواجهة الأوروبية المرتقبة.