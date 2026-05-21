وكالة إنترفاكس: بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل اليورانيوم الإيراني لروسيا



قال ​الكرملين، اليوم ‌الخميس، إن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين ​ناقش الصراع الإيراني مع ​الرئيس الصيني شي ​جين بينج خلال زيارته للصين.

ونقلت ​وكالة ​إنترفاكس عن المتحدث باسم ‌الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين ​طرح ​على شي فكرة نقل ​وتخزين اليورانيوم ​المخصب الإيراني في روسيا.

وفي وقت سابق، جددت روسيا التأكيد على أن إيران وحدها هي التي يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن القضية الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة مصالح طهران.