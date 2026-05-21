16 شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة يرفع حصيلة العدوان الإسرائيل إلى 3089

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 35 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا.

والأربعاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و73 شهيدا و9 آلاف و362 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الخميس.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.