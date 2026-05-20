الزمالك يهزم سيراميكا بهدف ويتوج بطلا للدوري

توج الزمالك بطلا للدوري الممتاز موسم 2025 / 2026 بفوز مثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالمسابقة.

وسجل عدي الدباغ الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليحسم انتصار الزمالك، الذي دخل المباراة وهو بحاجة لنقطة التعادل فقط من أجل نيل اللقب الخامس عشر في تاريخه، والأول بعد 3 مواسم.

بدأ الزمالك بمحاولات هجومية كسرت إيقاع الضغط المتقدم الذي يقوم به لاعبو سيراميكا.

وفي الدقيقة الخامسة كاد شيكو بانزا أن يتقدم للزمالك بفرصة محققة من تمريرة عبدالله السعيد ليكون في مواجهة الحارس محمد بسام.

وسدد الأنجولي الكرة بشكل مميز من فوق حارس سيراميكا، لكن الدفاع أنقذ الموقف، وأبعدها رجب نبيل من أمام خط المرمى.

وعوض الزمالك الفرصة الضائعة بهدف أول سجله نجمه المتألق في المباريات الأخيرة عُدي الدباغ بعدما أجبر المدافع سعد سمير على الخطأ لينفرد بالمرمى ويسدد أرضية في الشباك بالدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 13، سدد أيمن موكا محاولة أولى باتجاه مرمى الزمالك، لكن محمد عواد تصدى لها.

وسدد محمد رضا بوبو كرة أخرى في الدقيقة 17 تصدى لها عواد وحولها إلى ركينة.

وأهدر الزمالك فرصة برازيلية، برأسية ساقطة من بيزيرا مرت فوق العارضة بقليل، في الدقيقة 20.

وهدأ إيقاع الزمالك بمرور الوقت، وسط محاولات على فترات من سيراميكا، لكنها لم تهدد مرمى عواد بالقدر الكافي.

وأهدر بيزيرا فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من شحاتة وضعته في موقف انفراد بالمرمى، لكنه سدد كرة أرضية سهلة في يد بسام.

ومع بداية الشوط الثاني، كانت الأجواء مثالية بالنسبة للزمالك، بعدما نجح شيكو بانزا في استغلال هفوت رجب نبيل، لينفرد بالمرمى ويراوغ بسام مسجلال الهدف الثاني، في الدقيقة 46، لكن بعد عودة الحكم الألماني ستيجما لتقنية الفار ألغى الهدف لوجود خطأ ضد الأنجولي.

وحصل سيراميكا على ركلة جزاء في الدقيقة 53 لصالح حسين السيد، بعد انفراد وتداخل من محمد عواد.

وتصدى عواد لركلة الجزاء، التي نفذها المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة 56.

وكاد بيزيرا أن يسجل هدفا للزمالك في الدقيقة 69 بعد مرتدة سريعة وتسديدة أرضية بجوار القائم.

واستمرت المحاولات في الدقائق الأخيرة دون أن تسفر عن جديد هنا أو هناك.