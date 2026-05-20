قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في مطار ماريلاند، الأربعاء، إنه "غير مستعجل" بشأن الوضع مع إيران، رغم قرب الانتخابات النصفية، مضيفاً أنه سيمنح "فرصة أخيرة" للتفاوض.

وشدد ترامب على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز"، معتبراً أن السلطة الإيرانية "لا تبحث عن مصلحة شعبها، وهناك غضب كبير في إيران من مستوى المعيشة السيء، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق أمس، قال ترامب، إن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.