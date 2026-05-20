الفاو تحذر من صدمة بقطاع الأغذية الزراعية وأزمة أسعار خلال عام

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز يمثل بداية «صدمة منهجية في قطاع الأغذية الزراعية»، قد تُؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى 12 شهرًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، نوهت المنظمة أن هذا الاضطراب لا يقتصر فقط على «مشكلة شحن مؤقتة»، مشيرة إلى أن فرص اتخاذ إجراءات وقائية تتقلص بسرعة.

ودعت الحكومات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى اتخاذ قرارات بشأن «طرق تجارية بديلة»، والحد من قيود التصدير، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتوفير احتياطيات لاستيعاب ارتفاع تكاليف النقل.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو، في بودكاست جديد نُشر يوم الأربعاء: «حان الوقت للبدء بالتفكير بجدية في كيفية زيادة قدرة الدول على استيعاب هذه الأزمة، وكيفية تعزيز مرونتها في مواجهة هذا الاختناق، حتى نبدأ في تقليل الآثار المحتملة».

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء التابع للفاو - الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا - للشهر الثالث على التوالي في أبريل، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة، والاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وعلى المدى القصير، أوصت منظمة الأغذية والزراعة بتحويل التجارة إلى طرق برية وبحرية بديلة، والامتناع عن فرض قيود على الصادرات - لا سيما على الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية - وضمان إعفاء تدفقات المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية.

كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن الأزمة قد تتفاقم مع بدء ظاهرة «النينيو» المناخية، والتي من المتوقع أن تجلب الجفاف، وتعطل أنماط هطول الأمطار في العديد من المناطق.