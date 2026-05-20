تقرر أن يقضي ماريوس بورج هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، ما تبقى من فترة احتجازه الاحتياطي في محبسه.

وأفادت صحيفة نيتافيزن النرويجية، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا رفضت الاستئناف المقدم من هويبي (29 عاما) ضد حكم سابق قضى بحرمانه من فرصة انتظار النطق بالحكم في منزله، تحت المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني).

ومن المتوقع صدور حكم نهائي في هذه المحاكمة يوم 15 يونيو المقبل.

وكان هويبي، الذي يواجه سلسلة من التهم الجنائية الخطيرة من بينها الاغتصاب، يأمل في قضاء الفترة المتبقية حتى موعد النطق بالحكم داخل شقته الواقعة في مقر إقامة ولي العهد الأمير هاكون وولية العهد الأميرة ميت ماريت.