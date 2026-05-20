الجيش الأمريكي: قواتنا صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم إيران

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه صعد على متن ناقلة نفط تجارية ترفع علم إيران في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تفتيش السفينة "ام/تي سيليستيال سي" وإعادة توجيهها بعد الاشتباه في محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني.

وهذه هي خامس سفينة على الأقل يتم الصعود على متنها منذ أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب حصار الموانئ الإيرانية.

وصعد الجيش على متن الناقلة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه أرجأ شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال إنه خطط لهجوم كبير للغاية أمس الثلاثاء لكنه قرر تأجيله قائلا إن حلفاء أمريكا في الخليج طلبوا منه الانتظار لمدة يومين أو ثلاثة أيام لأنهم يشعرون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقد حدد ترامب أكثر من مرة مواعيد نهائية لطهران ثم تراجع عنها.

وتسيطر إيران على مضيق هرمز، ممر الشحن الحيوي لإمدادات النفط العالمية، وقد فرض الجيش الأمريكي حصاره على الموانئ والسواحل الإيرانية، واستولى على السفن المرتبطة بطهران في أماكن أبعد.

وقال الجيش الأمريكي إن 1550 سفينة من 87 دولة تقطعت بها السبل حاليا في الخليج العربي.