ولاية أريزونا تنفذ حكم الإعدام بحق سجين أدين بقتل رجل حرقا في هجوم عام 2002

تعتزم ولاية أريزونا، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين أدين بقتل رجل، حيث سكب عليه البنزين وأشعل فيه النار خلال هجوم في عام 2002، في أولى ثلاث عمليات إعدام مقررة هذا الأسبوع في أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتلقى السجين ليروي دين ماكجيل، البالغ من العمر 63 عاما، حقنة قاتلة بمادة "بنتوباربيتال" في مجمع سجون ولاية أريزونا بمدينة فلورنس.

وأدين ماكجيل بارتكاب جريمة قتل تشارلز بيريز في يوليو 2002.

وقالت السلطات إن ماكجيل ألقى البنزين وعود ثقاب مشتعلا على بيريز وصديقته نوفا بانتا، أثناء جلوسهما على أريكة داخل شقة شمال مدينة فينيكس في 13 يوليو من ذلك العام.

وكان بيريز وبانتا قد اتهما ماكجيل بسرقة مسدس من الشقة قبل وقوع الهجوم.

وذكرت السلطات أن ماكجيل كان حينها يتعاطى مادة الميثامفيتامين ولم ينم لعدة أيام.

ونجت بانتا من الهجوم، لكن بيريز لقي حتفه.

وبذلك يرتفع عدد الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في الولايات المتحدة منذ بداية العام إلى 12 شخصا. ومن المقرر أن تنفذ ولايتا تينيسي وفلوريدا عمليتي إعدام أخريين غدا الخميس.