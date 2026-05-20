بريطانيا تعتذر عن التعامل بشكل أخرق مع تخفيف العقوبات على روسيا

اعتذرت حكومة المملكة المتحدة عن قرارها بتخفيف العقوبات عن روسيا، الذي كان يرمي إلى الحيلولة دون حدوث عجز في الديزل ووقود الطائرات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير التجارة كريس براينت أمام البرلمان إن الخطوة، التي أعقبها خطوة مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التعامل معها بشكل أخرق وأنه سيتم تعليق الترخيص في أقرب وقت ممكن.

وأصدرت الحكومة الإعلان عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، بدلا من إعلانها سبب اتخاذها القرار. وبعدما نشرت وكالة بلومبرج الخبر، اضطر رئيس الوزراء كير ستارمر إلى مواجهة سيل من الانتقادات بسبب الخطوة.

وذكر براينت: "لقد تعاملنا مع هذا الأمر بشكل أخرق وهذا خطأي بالكامل وسأقدم اعتذاري، لقد انتهى بنا المطاف بترك انطباع خاطئ بشأن ما نحاول عمله"، وأشار إلى أن القيادة التي أظهرتها المملكة المتحدة حتى الآن في فرض العقوبات ضد روسيا.

وأثار تخفيف العقوبات رد فعل سلبيا داخل المملكة المتحدة ومن أوكرانيا بسبب القرار الذي تم اعتبار أنه يقدم في الأولوية رغبة الحكومة في خفض تكاليف المعيشة على البريطانيين على الحاجة إلى الضغط على اقتصاد الحرب الروسي.