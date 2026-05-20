أمريكا تفرض عقوبات على مطعم مكسيكي وشركة أمن بدعوى الارتباط بعصابة سينالوا لتجارة المخدرات

أدرجت الولايات المتحدة، أكثر من 12 شخصا ومطعما مكسيكيا، وشركة أمن على قوائم العقوبات بدعوى ارتباطها بعصابة سينالوا المكسيكية القوية وأنشطتها في تهريب مخدر الفنتانيل.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على خيسوس جونزاليس بينويلاس، الهارب المعروف باسم تشوي جونزاليس، والمتهم بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وغسل أموال العصابة.

وترصد وزارة الخارجية الأمريكية منذ 2024 مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

كما طالت العقوبات، أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيليس، المتهم بالمساعدة في غسل عائدات تجارة وتهريب الفنتانيل ومخدرات أخرى لصالح العصابة.

وشملت العقوبات الأمريكية مطعما في ولاية تشيهواهوا، المكسيكية ويسيطر عليه رجل الأعمال ألفريدو أوروزكو روميرو، الخاضع للعقوبات.

وتقطع هذه العقوبات أي تعامل لهؤلاء الأشخاص والشركات المستهدفة مع النظام المصرفي الأمريكي، ومنعهم من التعامل مع الأمريكيين، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان إن الوزارة "ستواصل استهداف عصابات الإرهاب وشبكات تهريب الفنتانيل التابعة لها لحماية مجتمعاتنا والحفاظ على أمن أمريكا".

ويعد الفنتانيل، وهو مسكن ألم أفيوني قوي، أخطر أنواع المخدرات في الولايات المتحدة اليوم، ويمكن أن تكون جرعة ضئيلة منه، لا تتجاوز 2 ملليجرام، قاتلة.

وفيما ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، إذ زاد عدد الوفيات بنحو 520% ​​بين عامي 1999 و2023، بدأت هذه الوفيات في الانخفاض بنسبة تقارب 3% بين عامي 2022 و2023، وفقا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.



