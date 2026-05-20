أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تشكيل الأحمر الذي يخوض مباراة اليوم، أمام المصري البورسعيدي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق الأهلي في مباراة اليوم كل من: محمد الشناوي - هادي رياض - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمد شريف - مروان عثمان.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس، برصيد 40 نقطة.