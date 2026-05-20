النمسا تحقق في جرائم سفاري بشرية خلال حرب سراييفو

تباشر النيابة العامة في النمسا التحقيق مع شخصين يشتبه بتورطهما فيما عرف بـ "رحلات السفاري البشرية" خلال حرب البوسنة (1992–1995).

وأكدت وزارة العدل النمساوية، اليوم الأربعاء، أن تحقيقا أوليا يجري منذ 25 أبريل الماضي بشأن هذه الاتهامات الموجهة ضد "مواطن نمساوي وجان آخر لم تحدد هويته بعد".

يشار إلى أنه خلال حرب البوسنة، تردد أن أثرياء من أوروبا دفعوا آلاف الدولارات للشخص الواحد لإطلاق النار من المواقع الصربية على المدنيين في مدينة سراييفو التي كانت محاصرة آنذاك.

وانتشرت في سراييفو منذ سنوات روايات حول "سياحة القتل"، إلا أنه لم يتم نشر أي دليل ملموس حتى الآن.