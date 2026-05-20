قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌إن القوات البحرية ​والجوية الإيرانية ⁠قد هُزمت، والسؤال الوحيد هو ⁠ما إذا كانت الولايات المتحدة ​ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على ⁠وثيقة.

وأضاف ترامب، ​في ​خطاب ألقاه في حفل ‌تخرج بأكاديمية خفر ​السواحل الأمريكية: "كل شيء ⁠قد هُزم. ​قواتهم ⁠البحرية ‌هُزمت. قواتهم الجوية هُزمت. كل شيء تقريبا. ‌السؤال الوحيد هو: هل نذهب ونُنهي الأمر؟ ​هل سيوقعون على وثيقة؟ لنرَ ما سيحدث"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال حديثه للصحفيين في مطار ماريلاند، الأربعاء، إنه "غير مستعجل" بشأن الوضع مع إيران، رغم قرب الانتخابات النصفية، مضيفا أنه سيمنح "فرصة أخيرة" للتفاوض.

وشدد ترامب على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز"، معتبرا أن السلطة الإيرانية "لا تبحث عن مصلحة شعبها، وهناك غضب كبير في إيران من مستوى المعيشة السيء، بحسب تعبيره.



