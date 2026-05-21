سوناطراك الجزائرية تعلن عن توريد أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد

أعلنت شركة الطاقة سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن توريد أول شحنة من غاز البترول المسال نحو تشاد، تنفيذا للاتفاق-الإطار الموقع مع الشركة التشادية غازكوم.

وأوضحت سوناطراك في بيان أنها قامت بتحميل الشحنة نحو ميناء دوالا بالكاميرون، ليتم نقلها عبر الطريق البري إلى تشاد، مشيرة أن هذه الخطوة جاءت على إثر المحادثات التي تمت بين سوناطراك و"غازكوم"، وهي موزع محلي للمنتجات البترولية، من أجل دراسة إمكانية تزويد تشاد بغاز البترول المسال.

وتوجت هذه المحادثات بتوقيع اتفاق-إطار بين الطرفين في 21 أبريل الماضي، وهو ما يمثل “خطوة هامة بالنسبة لسوناطراك في سبيل إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل، مع فتح آفاق لعلاقات تجارية مثمرة ومستدامة مع موزعين محليين آخرين في أفريقيا".

يذكر أن الجزائر وتشاد وقعتا بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بروتوكول اتفاق للتعاون في قطاعي المحروقات والمناجم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية جنوب - جنوب.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الشراكات الثنائية وتشجيع نقل الخبرات والمهارات وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد.