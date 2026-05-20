نتنياهو يوبخ بن غفير لنشره مقاطع فيديو يسخر فيها من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لتوبيخ حاد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أثار ردود فعل عنيفة بالخارج اليوم الأربعاء، بعد نشره مقاطع فيديو يسخر فيها من نشطاء محتجزين كانوا على متن أسطول حاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ويخبرهم فيها بأنه ينبغي الزج بهم في السجن لفترة طويلة للغاية.

وقال نتنياهو إنه على الرغم من أن إسرائيل تملك كل الحق في وقف "الأساطيل الاستفزازية لداعمي إرهاب حماس"، فإن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع نشطاء الأسطول "لا تتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها"، على حد زعمه.

ووصل النشطاء المحتجزون القادمون ضمن أسطول الصمود إلى مدينة أشدود الساحلية على متن سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بينما قال بن غفير إنه يتعين الزج بهم في السجن "لمدة طويلة للغاية".

وأظهر مقطع مصور بن غفير وهو يمشي بين النشطاء المتجزين البالغ عددهم نحو 430 وتحيط بهم الشرطة والجنود بينما لوح بعلم إسرائيلي كبير، وقال لهم: "مرحبا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب الأرض". وظهر ناشط مكبل في المقطع وهو يهتف "فلسطين حرة" بينما كان بن غفير يسير جانبه فدفعه أفراد الأمن أرضا.

وأظهر المقطع المصور النشطاء وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم وهم راكعون ورؤوسهم على على الأرض داخل ما يبدو أنه منطقة احتجاز مؤقتة في ميناء أشدود وعلى سطح إحدى السفن.

وقال بن غفير في مقطع مصور ثان إن النشطاء "جاءوا إلى هنا بكبرياء كالأبطال العظماء. انظروا إليهم الآن"، وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منحه الإذن لسجنهم.

وأضاف وزير الأمن الداخلي: "أقول لرئيس الوزراء نتنياهو، ضعهم تحت تصرفي لمدة طويلة للغاية، ضعهم تحت تصرفنا لنزج بهم في سجون الإرهاب، هذا ما يجب أن يكون الوضع عليه".